من هم نجوم “ستارز اون بورد”؟

Jan 04, 2019 كشف السيد يوسف حرب منظم رحلة “ستارز اون بورد”، عن اسماء النجوم الذين سيشاركون في الرحلة الجديدة لهذا العام في فصل الصيف. تبدأ الرحلة في 14 حزيران/يونيو المقبل وتمتد حتى17 منه في بهاماس، “اتلانتيس ريزورتز”. رحلة Stars On Board تنطلق على متنها نخبة من اهم نجوم الوطن العربي نذكر منهم: راغب علامة، نجوى كرم، كاظم الساهر، عاصي الحلاني، ملحم زين، شيرين عبدالوهاب، اليسا، ناصيف زيتون، كارول سماحة، زياد برجي، اضافة الى وجوه اخرى.







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