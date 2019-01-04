كيف سيحتفل الأمير ويليام بيوم ميلاد زوجته كيت ميدلتون؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحتفل دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" بعيد ميلادها السابع والثلاثين يوم الأربعاء المقبل، أي في التاسع من يناير الجاري، ومن المتوقع أن تكون هذه المناسبة خصوصية وبعيداً عن الأنظار.

لكن مجلة "هلو" البريطانية كشفت أن زوجها الأمير ويليام سيقوم بزيارةٍ في ذلك اليوم للإسعاف الجوي في لندن، حيث تحتفل المؤسسة الخيرية بعيدها الثلاثين هذا العام، وسبق لويليام العمل فيها كطيار إسعاف جوي، وسيتواجد إلى جانب الموظفين والمرضى وعائلاتهم في حفل الشاي.

سينضم الأمير بعدها إلى أبنائه الثلاثة لقضاء بقية اليوم معهم ومع زوجته كيت للاحتفال بعيد ميلادها، ومن المحتمل أن ينضم إلى ذلك الاحتفال كل من والديها مايكل وكارول ميدلتون، وكذلك شقيقها جيمس وشقيقتها بيبا، ومن المرجح أن تحتفل عائلة كامبريدج بيوم الدوقة الكبير في المنزل.

يُذكر أنّه شوهدت كيت وويليام سوياً آخر مرة في أعياد الميلاد، حيث انضموا إلى بقية أفراد العائلة المالكة، بما في ذلك دوق ودوقة ساسكس والملكة، لحضور مراسم الكنيسة السنوية.