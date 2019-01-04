ماذا كشفت نيكول سابا حول مشاركتها بطولة مسلسل عادل امام الجديد؟

Jan 04, 2019
كشفت الفنانة نيكول سابا انها تعمل على اغنية مصرية جديدة مع الشاعر امير طعيمة.
واشارت “سابا” الى ان “طعيمة” قام باسماعها الاغنية التي اعجبتها كثيراً وستضع لمساتها النهائية عليها.
وعن الدراما في السنة الجديدة وبعد ان ترددت معلومات حول مشاركتها الى جانب الممثل المصري عادل امام في مسلسله الجديد “فالنتينو” الذي سيعرض في رمضان 2019، كشفت نيكول انها لم تحسم امرها في ما خصّ الدراما. واضافت قائلة “استاذ عادل امام ما حدش يقدر يقلو لا والورق لسه ما انكتب”. وختمت قائلة “احداً لم يحسم امره ومن جهتها هي شخصياً لم تحسم امرها حتى اللحظة”.
نذكر ان آخر اعمال نيكول سابا الغنائية “صورة سيلفي” اصدرتها عام 2018.
اما آخر اعمالها الدرامية “الهيبة – العودة” بجزئه الثاني عرض في رمضان 2018.
نشير انه في حال انضمت نيكول سابا الى مسلسل عادل امام يكون هذا العمل هو الثاني لها الذي يجمعها بالممثل المصري بعد مرور 15 عاماً على تجربتهما الأولى خلال فيلم “التجربة الدنماركية”.
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