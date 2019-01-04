مطربة “عندي ظروف” تعود الى السجن وهذه المرة بتهمة “الاتجار بالبشر”!

كتب امير فتحي في الجمعة 4 يناير 2019 03:47 صباحاً -

شيما بطلة فيديو "عندي ظروف" أصدرت النيابة العامة المصرية أمراً بحبس ​الفنانة شيما​ المعروفة بلقب “مطربة عندي ظروف ” بتهمة القيام بأعمال مخلة بالأداب وممارسة الإتجار بالبشر وتعاطي المخدرات. وقامت هيئة الرقابة الإدارية بضبط شبكة دولية للاتجار بالبشر ضمت 20 متهماً ينتمون إلى الجنسية المصرية وجنسيات أخرى عربية وأوروبية. وأظهرت التحريات أن هؤلاء استغلوا فقر بعض النساء وقاموا بالضغط عليهنّ ودفعهنّ إلى ممارسة الدعارة والترويج للمخدرات. كما كشفت أن مالك مقهى في أحد الأحياء الراقية في القاهرة هو المتهم الأساسي في القضية. وأفادت التحريات بأنه تم حبس 12 شخصاً من بينهم شيما و11 آخرين منهم شقيق المتهم الأول لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

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