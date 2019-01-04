نشر صورة اباحية على حساب نادين الراسي على انستغرام!

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كتب امير فتحي في الجمعة 4 يناير 2019 02:09 صباحاً -
نادين الراسي
مع بداية العام الجديد، تعرّض حساب الممثلة نادين الراسي على تطبيق الصور إنستغرام للإختراق من رجل يُدعى “كريم”، وإستبدل صورة الحساب الرسمية بلقطة إباحية غير لائقة
ويبدو أن الممثلة نادين الراسي قد نجحت بإستعادة حسابها على إنستغرام الّذي يتابعه أكثر من مليون ومئة ألف شخص، ولكن مع تعديلٍ بسيط
فاضطر خبير مواقع التواصل الإجتماعي إلى إزالة جميع الصور والمنشورات السابقة عن حساب نادين الراسي.
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