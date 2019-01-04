حسن الرداد يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته إيمي بحضور شقيقتها وزوجها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل الفنان المصري حسن الرداد بعيد ميلاده مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان.

رامي نشر صورة من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجه تهنئة خاصة لحسن، بقوله: “كل سنة وانت طيب يا حسسسسووووووننننيييييي.. عقبال ١٠٠٠٠٠ سنة يا عديلي”.

يذكر أن الفنان المصري حسن الرداد من مواليد 2 يناير عام 1984، أي أنه يبلغ من العمر حاليا 35 عاما.

واحتفل حسن وإيمي بزواجهما في نوفمبر 2016، بعد قصة حب تحدث عنها الإعلام كثيرا ولكن الثنائي أنكرها باستماتة مؤكدين أنهما مجرد أصدقاء، حتى كشفا عن زواجهما.

وحسن الرداد ممثل مصري ولد في دمياط، وهو خريج كلية التجارة، جامعة القاهرة وخريج معهد الفنون المسرحية قسم تمثيل.

وشارك حسن في أكثر من عمل سينمائي وتلفزيوني وأهمها مسلسل “الدالي”، ومسلسل “الجماعة”، وفيلم “إحكي يا شهر زاد”، وفيلم “الآنسة مامي”، وفيلم “نظرية عمتي”، وفيلم “زنقة ستات”، وفيلم “عقدة الخواجة”.

ويستعد حسن لبطولة فيلم سينمائي ضخم برفقة صديقه الفنان عمرو يوسف، حيث يعد هذا هو التعاون الثانى الذى يجمعهما بعد سنوات من مسلسل الدالي والذى قدماه معا مع الفنان الراحل نور الشريف.