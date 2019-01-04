تفاصيل قصة حب فلة الجزائرية والشاب خالد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كشفت الفنانة فلة الجزائرية لأول مرة تفاصيل قصة حبها لمواطنها الفنان الشاب خالد.

فخلال استضافة فلة في برنامج على القناة الجزائرية الأولى، عرضت مقدمة البرنامج مقطع فيديو قديم لها وهي تغني مع الشاب خالد في شبابهما.

وبمجرد أن رأن الفنانة الجزائرية مقطع الفيديو دخلت في نوبة بكاء، وأكدت أنها في تلك الفترة كانت تجمعها قصة حب حقيقية مع الشاب خالد، لكنها لم تكتمل.

وعن سبب عدم اكتمال قصة حبها، اكتفت فلة بالقول: “إنه المكتوب”، لافتة إلى أنها غادرت الجزائر في اتجاه الشرق، بينما تزوج خالد وأنجب أولادا.

يذكر أن فلة الجزارية كانت قد تزوجت في مرحلة المراهقة، عندما كان عمرها 16 عامًا، من شاب جزائري وأنجبت منه ابنتها سعيدة.

وبعد وفاة زوجها، تزوجت من أمير عربي، أجبرها على اعتزال الفن، وعاشت بعيدًا عن الغناء فترة زمنية طويلة؛ حتى غلبها حبها للمغنى، وعادت له مرة أخرى، وانتهت تجربتها بالطلاق بسبب تفضيلها للفن.

ومنذ عدة سنوات أعلنت ارتبطت بشاب يصغرها بحوالي 15 عامًا، ثم أعلنت انفصالها عنه، بقولها: «لا للتسرع.. في العجلة الندامة، إلغاء ارتباطي، مع السلامة والقلب داعي لك».

أما الشاب خالد فقد تزوج من السيدة سميرة ديابي منذ ما يقرب من 22 عاما، وذلك بعد قصة حب طويلة جمعتهما.