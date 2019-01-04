صورة جديدة بالعمرة تؤكد عودة غادة عادل لزوجها

كتب امير فتحي في الجمعة 4 يناير 2019 12:01 صباحاً -

شاركت الفنانة غادة عادل جمهورها بصورة لها أثناء تأدية العمرة بصحبة زوجها المخرج مجدي الهواري ونجلها وذلك عبر حسابها على انستقرام وكتبت تعليقاً عليها :”شكرا يا حبيبي” وهي الصورة التي دفعت الكثيرون للتأكيد على عودة الزوجين لبعضهما بعد أن أعلنا انفصالهما.

وكانت غادة عادل قد أعلنت طلاقها من المخرج مجدي الهواري دون الكشف عن أسباب الانفصال، وبعدها بفترة أكد بعض المقربين منهما أن محاولات الصلح قد نجحت في الجمع بينهما من جديد وبالفعل قام الهواري بنشر صورة لها مع تعليق :”القمر” ثم شارك جمهوره الملصق الدعائي لفيلم “نادي الرجال السري” الذي تشارك في بطولته مع تهنئة لها، فيما بدأت هي في مشاركة صور تجمعها به دون أن يوضح أي منهما حقيقة العلاقة بينهما وإن كانا قد عادا لبعضهما أم لا لكن الصورة الجديدة التي نشرتها غادة في الأراضي المقدسة أكدت الأمر بشكل كبير ومع ذلك فضلت تجاهل التعليقات والتساؤلات التي وصلتها عبر حسابها على موقع انستقرام.

آخر أعمال غادة عادل فيلم “نادي الرجال السري” مع كريم عبد العزيز وماجد الكداوني ونسرين طافش وعدد كبير من النجوم ومن المقرر عرضه في موسم إجازة نصف العام.