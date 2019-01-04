فيديو نادر لوفاء الكيلاني يعود للعام 1998.. شاهدوا كيف كان شكلها هل تغيرت كثيراً!

كتب امير فتحي في الجمعة 4 يناير 2019 12:01 صباحاً -

نشرت صفحة معجبي وفاء الكيلاني على انستغرام فيديو لها يعود الى العام 1998، وتظهر الكيلاني في الفيديو وهي تقدم فيلك “لست مستهترة”.

الفيديو لاقى استحسان عدداً كبيرا من المتابعين.



مقابلة وفاء الكيلاني القديمه مع هالة هادي على قناة ART الحكم 2014

