كتب امير فتحي في الجمعة 4 يناير 2019 12:01 صباحاً -
نشرت صفحة معجبي وفاء الكيلاني على انستغرام فيديو لها يعود الى العام 1998، وتظهر الكيلاني في الفيديو وهي تقدم فيلك “لست مستهترة”.
الفيديو لاقى استحسان عدداً كبيرا من المتابعين.
مقابلة وفاء الكيلاني القديمه مع هالة هادي على قناة ART الحكم 2014
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو نادر لوفاء الكيلاني يعود للعام 1998.. شاهدوا كيف كان شكلها هل تغيرت كثيراً! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.