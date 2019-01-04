بعد وصفه لها بـ”أم زبالة”.. نيللي كريم تستشيط غضبًا وتهدد بتصعيد الموقف

كتب امير فتحي في الجمعة 4 يناير 2019 12:01 صباحاً -

تصاعدت الأزمة بين الفنانة المصرية نيللي كريم وطليقها خبير التغذية هاني أبو النجا، بعد الإهانة التي وجهها الأخير لها عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” منذ أيام.

وكان هاني أبو النجا، أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد هجومه الناري على نيللي حيث كتب عبر الموقع: “هو حضرتك إزاي متخيلة إني علشان أب محترم إني اسكتلك هو حضرتك نسيتي إنك أم؟”.

وتابع: “معلش عارف إنك مش فاكرة بس تاني وتالت حلي عني”.

وفي منشور آخر، كتب أبو النجا: “والله زي ما في أب وحش في أم زبالة”.

وأفاد مصدر مقرب من نيللي كريم لـ”فوشيا”، أنها وجهت رسائل لطليقها من خلال أكثر من وسيط بينهما، طالبته بالتوقف عن توجيه الإهانات

لها على الملأ، احترامًا لوجود ابنتين بينهما وللحفاظ على شكلهما خاصة أنهما شخصيتان معروفتان.

وأوضح المصدر أن نيللي استشاطت غضبًا فور تداول منشورات طليقها على المواقع وصفحات السوشال ميديا، مؤكدة أنها لن تصمت إذا تكرر الأمر، وسوف تصعد الموقف بطرق لا تتمنى أن تلجأ إليها.

وكانت الفنانة وفاء عامر دخلت على خط الأزمة بين الطرفين، وطالبت هاني بالتوقف عن فضح مشاكله مع نيللي أمام الملأ، قائلة في تعليق لها: “بلاش تكتب عن مشاكلكم أمام الناس .. تنازل عشان ولادك “.

فيما رد عليها خبير التغذية المصري قائلًا: “صديقتي المحترمة 5 سنين وأنا ساكت على كل الكذب والإساءة.. ومفيش فايدة”.

وكانت الفنانة المصرية نيللي كريم، تزوجت هاني أبو النجا في عام 2004 وانجبت منه ابنتين هما “سيليا” و”كنده”، ثم انفصلا بعد 11 عامًا من زواجهما.

وخرجت نيللي في أكثر من تصريح سابق، لتؤكد أنها تعيش أسعد أيام حياتها بعد الطلاق، وأن الـ11 عامًا التي مرت عليها مع زوجها كانت “نكد في نكد”، لذا استطاعت أن تجيد دور المرأة الكئيبة في أعمالها الفنية خلال الفترة الماضية، حسب قولها.