طليقة حاتم العراقي تفضحه: رماني من الطابق الأوّل

في برنامجه "أنا هيك" عبر شاشة "الجديد"، استضاف الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان المنّجمة ريموندا معوّض، التي روت قصّتها مع طليقها الذي رفضت الكشف عن اسمه، مكتفية بالقول إنّه فنان عراقي أقامت معه في دبي.

وظهرت ريموندا في الحلقة مع ابنتها زينب، التي تبلغ من العمر 13 عاماً، وقالت إنّها طلبت الطلاق من زوجها بعد ولادة ابنتها بستة أشهر فقط، وإنّها قامت بعمل وساطات لتستحصل على جواز سفر لها، لتعود بها إلى لبنان، بعد أن اكتشفت أن زوجها يخونها في منزلها.

وقالت ريموندا إنّ الزواج تمّ في العام 2003 في دبي، وقالت إنّه بدأ بإعجاب لم يتطوّر إلى حب، إلا أنّها فضلت حياة الزواج والاستقرار.

وأوضحت أنّ معاناتها مع زوجها لم تكن تطاق، وأنه كان يعنّفها، وأنّ الأمر وصل به حدّ رميها من شرفة في الطابق الأوّل.

وقالت إنّها اكتشفت خيانته لها في منزل، ما دفعها إلى طلب الطلاق، والعودة بابنتهما زينب إلى بيروت، وقد كانت يومها تبلغ شهرها السادس.

زينب ابنة الفنان قالت إنّها لا تشعر بأي عاطفة تجاه والدها، وترفض أي مساعدة منه، وقالت إنها التقت به في أحد مقاهي بيروت قبل مدّة، لتجديد جواز سفرها، وأنه عرض عليها المال فرفضت.

ريموندا قالت إنها لم تربِّ ابنتها على كره والدها، إلا أنّها وفي سياق الحلقة، قالت إنّها تتمنّى الموت له، وتفرح إذا أصابه سوءاً، وعاتبته لأنّه لا يسأل عن احتياجات ابنتهما.

ورغم رفض ريموندا الكشف عن اسم طليقها، إلا أنّ مصدر مقرب منها قال إنه الفنان حاتم العراقي، الذي يرفض التعليق على الموضوع لغاية الساعة.

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