شكرا لقرائتكم خبر عن شاهيناز تشارك طلاب "طب أسنان المنصورة" حفل تخرجهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الفنانة شاهيناز، الخميس المقبل، حفل تخرج بكلية طب الأسنان فى جامعة المنصورة.

وأحيت الفنانة شاهيناز حفل رأس السنة داخل أحد فنادق القاهرة، وقبل بدء فقرتها الغنائية التقطت صورة مع أمير الغناء العربى هانى شاكر الذى يشاركها الحفل بجانب سامو زين، وحضرت شاهيناز الحفل برفقة زوجها الملحن آدم حسين.

وعاشت شاهيناز نشاطًا فنيًا ليلة رأس السنة بإحيائها حفلين آخرين أحدهما بأحد فنادق الزمالك، والثانى بأحد المنتجعات بمشاركة الفنان مصطفى حجاج.

من ناحية أخرى انتهت شاهيناز من تسجيل أغانى ألبومها الجديد الذى يشمل 6 أغانٍ حيث تتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أيمن سليم وأيمن شحاتة ومحمد عبد الحميد ومصطفى الريدى وطارق توكل وأسامة الهندى وآدم حسين، وتقدم فيه نوعية أغان مختلفة تفاجئ بها جمهورها ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.