سلمان خان يعترف كيف اقنعه سانجاي دوت بالزواج

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

متى سيتزوج سلمان خان؟ هذا هو الشيء الوحيد الذي تريد جماهير النجم الكبير في الهند والعالم، ليس لدينا الجواب على هذا التساؤل، ولكن الممثل شارك مؤخرًا حكاية مثيرة للاهتمام عن نفسه.

وجه سؤال للنجم سلمان خان في أثناء استضافته في برنامج الحوار الشهير ‘The Kapil Sharma Show’، والذي صادف أيضا انه المنتج لهذا البرنامج، والضيف الثاني في موسمه الجديد، حول مسألة زواجه الذي تأخر كثيرًا.

الممثل دائما ما يتفادى الإجابة عن هذا السؤال (متى سيتم زواجك)، كلما وجه إليه في كل مرة، حيث يكون رده ساخرًا لا يحمل أي اجابة مفيدة تستطيع أن تفهم منها موقفه بالضبط.

ومع ذلك، هذه المرة، كان لديه رد أكثر وضوحًا، فقد وروي سلمان خان حادثا عندما أقنعه صديقه ومواطنه، سانجاي دوت، بالزواج في القريب العاجل، مُبرزًا له العديد من المزايا في الزواج.

في العرض الترويجي للبرنامج، قال سلمان: “سانجو بابا كان يقنعني بالزواج وقال” اخي الكبير Bhaijaan، يجب أن تتزوج “. وأضاف: “كان يقول لي بأنك عندما تعود للبيت متعبا بعد التصوير سيكون الزواج أفضل علاج للضغوط”.

ومن الواضح أن جهود سانجاي دوت ونصائحه الجديرة بالحترام والمودة لصديقه، قد ذهبت سدي لان سلمان خان لا يزال واحدا من أكثر العزاب في بوليوود.

سيتم بث الحلقة يومي 4 و5 يناير، وسيرافق سلمان والده سالم خان والأخوين ارباز وسوهيل خان. لا يمكننا الانتظار للمزيد من الاكتشافات المثيرة للاهتمام