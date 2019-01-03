ايشواريا راي تستعيد ذكريات خطوبتها لـ ابهيشيك باتشان

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

تمتلك النجمة الهندية وملكة جمال العالم السابقة ايشواريا راي Aishwarya Rai و قصة حب كبيرة مع زوجها الممثل ابهيشيك باتشان Abhishek Bachchan.

في مقابلة حديثة، تذكرت الممثلة صاحبة الأدوار المهمة في بوليوود والتي تزوجت في عام 2017، خلال عملهما في فيلم “جورو” تلك اللحظة التي قام زوجها بطلب يدها.

وشبهت راي لحظ خطوبتها على زوجها بحسب ما نقله موقع صحيفة indiatoday الالكتروني، بما حدث معها في أحدث أغنية Khwaja Mere Khwaja من فيلمها الخالد جودا أكبر Jodhaa Akba، الذي اشترك في بطولته النجم هريثيك روشان.

وفي سياق مختلف، تشارك ايشواريا زوجها أبهيشيك باتشان ابن النجم الكبير اميتاب باتشان في عمل سينمائي جديد يجمعهما معاً، هو فيلم “جلاب جامون”، حيث كانا قد عملا معاً في فيلم Kuch Naa Kaho، وفيلم Dhai Akshar Prem Ke.

يذكر أن أخبار الثنائي قد تناقلتها الأخبار ، بعد أن فضلا قضاء عطلة أعياد الميلاد والسنة الجديدة مع ابنتهما الصغيرة اراديا على شاطيء البحر، وقد شاركت الممثلة بعض صور من العطلة السنة على حسابها الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي.