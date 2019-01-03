كتب امير فتحي في الخميس 3 يناير 2019 03:31 مساءً -

شاهدوا.. رقص كارلا حداد المثير في سهرة راس السنة وسخرية بسبب ظهور ملابسها الداخلية سخر أحد المواقع الاجتماعية على رقص الاعلامية ومقدمة البرامج كارلا حداد خلال رقصها في حفل رأس ألسنة وظهور ملابسها الداخلية حيث علقوا عليها:

هههههه مهضومة دايما بترقص ورا الكواليس ببعض الحفلات بس هالمرة سهرة راس السنة بتكون تحمست زيادة والفتحة زايدة شوي والتصوير صار من تحت فباين شي بسيط بس الأفضل تحافظ على مستوى عملها لان ما حلو مقدم الحفل يطلع يترقوص على المسرح قدام العالم . مع محبتي بس جد حافظوا على مستوى عملكم ودايما انشاءالله نشوفكم مبسوطين



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