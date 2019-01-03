جورج وسوف يغني “حال الجريح” قريبًا – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــــرد: طرح سلطان الطرب جورج وسوف البرومو الرسمي الخاص بفيديو كليب أغنيته الجديدة “حال الجريح” عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. أغنية “حال الجريح” من كلمات صابر كمال، ألحان عادل العراقي وتوزيع طوني أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرجة الشابة مايا عقيل. الجدير ذكره أن آخر أعمال جورج وسوف كان كليب أغنية “ملكة جمال الروح” الذي حقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة في فترة لا تتعدَ الشهر الواحد. لمشاهدة برومو كليب “حال الجريح”:

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