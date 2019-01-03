جورج وسوف يروي حكاية “حال الجريح”

Jan 03, 2019 بعد اسابيع على طرح “ملكة جمال الروح”، يستعد سلطان الطرب جورج وسوف لاطلاق أغنية جديدة بعنوان “حال الجريح”. وخصّ سلطان الطرب الجمهور على حساباته الرسمية على مواقع التواصل بالبرومو الترويجي للاغنية الجديدة وأرفقها بالتعليق التالي (قريبًا “حال الجريح”). وظهر الوسوف في البرومو بعدة مشاهد تلخص الفيديو كليب الذي هو من اخراج مايا عقيل. من المتوقع ان يطرح الوسوف الكليب بشكل كامل قريباً جداً. نذكر أن جورج وسوف طرح مؤخرا أغنية “ملكة جمال الروح” من كلمات محمود عبدالعزيز، وألحان أمجد العطافي واخراج جاد شويري. والكليب من اخراج جاد شويري ويحقق العمل نجاحاً كبيراً.







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