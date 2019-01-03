شاهدوا.. فلة الجزائرية تبكي بحرقة و تروي قصة حبها مع الشاب خالد!

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كتب امير فتحي في الخميس 3 يناير 2019 11:07 صباحاً -
أكدت الفنانة فلة الجزائرية عن وجود علاقة سابقة جمعتها بنجم الراي الجزائري الشاب خالد، وأنهما كانا يعيشان قصة حب.
وفتحت فلة الجزائرية قلبها لأول مرة، وتحدثت علنًا عن العلاقة العاطفية التي كانت تربطها بالشاب خالد، وقالت باكية خلال تصريحات تلفزيونية: “خالد روعة.. وكان في ارتباط، ولكن كل شيء مكتوب.. خالد عنده أولاد الله يبارك وامرأة ماشاء الله.. وأنا اتجهت في مشواري إلى المشرق.. والدنيا تجمع وتفرق”.
وبعيدًا عن الشاب خالد، تزوجت المطربة الجزائرية على مدار حياتها 3 مرات، الأولى كانت في السادسة عشرة من رجل جزائري وأنجبت منه ابنتها “سعيدة”، وعاشت معه في بريطانيا، وكانت تعمل كمغنية في الإذاعات هناك، لكنها انفصلت عنه وعادت إلى الجزائر لتشارك والدها في فرقته الغنائية.
كما ارتبطت بلاعب نادي الزمالك السابق جمال عبد الحميد، وبرجل أعمال كويتي ابتعدت فيها عن الفن نزولا عند رغبته لكن عشقها للغناء أنهى هذه المرحلة من حياتها بطلاقها وعودتها إلى الفن.
بينما الشاب خالد فهو متزوج من المغربية سميرة ديابي في 1995، وتستمر قصة حبهما التي دامت لسنوات طويلة منذ زواجهما قبل 23 عامًا.
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