متابعة الخليج 365: نشرت النجمة العالمية ليندسي لوهان صورة جديدة لها بدأت بها العام الجديد في لقطة خلاعية خادشة للحياء.
وظهرت ليندسي لوهان في الصورة عارية بالكامل مستلقية على أريكة بأسلوب نجمات التعري وهو ما أثار امتعاض متابعيها.
وتعتبر هذه المرّة الأولى التي تظهر فيها ليندسي لوهان بدون ملابس بعد ظهورها في الفترة الماضية لأكثر من مرّة بالحجاب.
الجدير ذكره أن ليندسي لوهان كشفت في وقت سابق أنها تقرأ القرآن وهو ما وثّقته بصور نشرتها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر ليندسي لوهان تتعرّى بالكامل مع بداية العالم الجديد – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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