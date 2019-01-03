جاستن بيبر يضع وشم جديد على وجهه.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أثار النجم الشاب جاستن بيبر، جدلا واسعا على موقع تبادل الصور إنستجرام، بعد نشره لصورة لوشم جديد قام برسمه على وجهه أعلى الحاجب الأيمن.

وواجه النجم العالمي البالغ من العمر 24 عاما، انتقادات من متابعيه، الذين وجهوا له اتهام بتشويهه لوجهه بهذا الوشم الغير ضروري، مما قد يؤثر على مبيعات ألبومه القادم.

وكان من ضمن الانتقادات التي وجهت لجاستن بيبر تحوله تدريجيا لرجال العصابات كونه لم يكتف بالرسومات المتواجدة بالفعل على جسده.

وكان المغنى والنجم الكندي الشهير جاستين بيبر، قد ظهر برفقة زوجته العارضة العالمية هايلي بالدوين، حيث كان الثنائي العالمي يقومان بجولة فى منزل النجمة العالمية ديمى لوفاتو، و هو ما يبدو أنهما يتطلعان لاستئجار العقار، وبدى الثنائى فى غاية الحب والانسجام وتبادلا القبلات والأحضان.

ونشر موقع جست بيرد، عددا من الصور للزوجين جاستين بيبر وهايلى بالدوين، مؤخرا، وهما يقبلان بعضهما البعض، وذلك بعد أن حصلا على كوبين من القهوة فى لوس أنجلوس.

وكان النجم والمطرب، جاستين بيبر، قد عقد قرانه سرا على عارضة الأزياء الأمريكية الشابة هايلي بالدوين، مؤخرا، في كندا، وبحسب موقع فني عالمي فإن حفل الزفاف أقيم بمنزل ضخم اشتراه جاستن منذ عدة أشهر بتكلفة 5 مليون دولار.