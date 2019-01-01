نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على فارس كرم يشعل أجواء ليلة رأس السنة في لندن – بالصور مغلقة

متابعة بتجـــــــــــــرد: ودّع النجم اللبناني فارس كرم عام ٢٠١٨ مع الجمهور ومحبّيه في الإغتراب وتحديدًا في لندن.

والتقى فارس كرم الجمهور ومحبّيه في حفل غنائي ضخم أقيم عند نهر التايمز حيث قدّم باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وصولًا إلى أغاني ألبومه الأخير “44:36”.

تفاعل الجمهور مع فارس كرم تخطى كل التوقعات حيث بيعت تذاكر الحفل بالكامل قبل أيام من موعده المحدد ليلة رأس السنة.

على صعيد آخر، يستعد فارس كرم لمشاريع فنية عدّة خلال عام ٢٠١٩ على أن يكشف عن تفاصيلها في الوقت المناسب لذلك.