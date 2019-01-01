بالصورة- ريكي مارتن وزوجه يرزقان بطفلة

اعلن النجم البورتوريكي ريكي مارتن وزوجه الرسام السوري- السويدي جوان يوسف عن انهما رُزقا مولودتهما الأولى ”لوسيا مارتن يوسف” من أم بديلة.

وكشف “مارتن” عن الخبر السعيد عبر حسابه الخاص على موقع انستغرام حيث قام بنشر صورة تظهر يده ويد زوجه وهما ممسكان بيد طفلتهما الحديثة الولادة، وعلَّقا بالقول بما معناه انهما سعداء جداً لنبلغكم أننا أصبحنا أبوين لطفلة جميلة وصحية ، لوسيا مارتن يوسف ولا يستطيعان الانتظار ليشاهدان ماذا ستفعل بهما هذه الفتاة، مشيراً انهم وقعوا جميعاً بحبها وانها هدية الحياة مع بداية عام 2019.

نذكر أن “مارتن” اصبح في عام 2008 والداً لطفلين بمساعدة أم بديلة. في مقابلة خاصة مع مجلة ¡Hola! قال المغني أنه قرر إنجاب أطفاله بمساعدة أم بديلة عوضاً عن التبني، لأن التبني عملية مجهدة ومعقدة.

في عام 2010 أعلن المغني ريكي مارتن عن مثليته الجنسيه وصرح بأنه فخور بكونه مثلياً. لقد أتى هذا بعد سنوات طويلة من الصمت عن الموضوع بناءً على نصيحة مستشاره الشخصي خوفاً من فقدانه معجباته الإناث.

في نيسان 2016 أعلن مارتن خطوبتهثم زواجه من جوان يوسف، فنان سويدي سوري الأصل من أب كردي وأم أرمنية.