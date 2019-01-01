شاهد.. هيفاء وهبي عروس بفستان ابيض في حفل رأس السنة في تونس!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 يناير 2019 06:47 مساءً -

هيفاء وهبي في حفل رأس السنة في تونس

شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي على “إنستقرام”، بمجموعة من صور حفلها الذي أحيته في تونس ليلة رأس السنة.

وظهرت “هيفاء” خلال الحفل بفستان أبيض، وعلقت علي صورها وقالت: “ليلة من ليالي العمر في تونس الحلوة، نحبكم برشا، كل سنة و أنتم بخير وسعادة”.

جمهور “هيفاء” شبهوها بالعروس، خاصة وأن الفستان التي ارتدته كان يشبه فساتين الزفاف بشكل كبير.

وقدمت هيفاء بالحفل مجموعة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية مع جمهورها.