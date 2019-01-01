شاهد.. توقعات نجوى كرم للعام الجديد

المطربة نجوي كرم

كتبت - إيمان العوضي

حرصت المطربة نجوى كرم على بث التفاؤل لدى جمهورها بمناسبة انقضاء سنه وحلول غيرها، فشاركتهم توقعاتها للعام الجديد، وذلك خلال حسابها الشخصي عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

فكتبت كرم قائلة: "ما بعرف ليش متفاءلة، ان شاء الله هالسنة بتكون أفضل من غير سنين .. وتتغير حياتنا للأفضل وتتحقق أمانينا .. سنه سعيدة

عليكوا".يذكر أن آخر أعمال الفنانة نجوي كرم أغنية "الليلة ليلتنا"، التي طرحتها قبل شهرًا عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، من كلماتها وألحان سهيل فارس، توزيع طارق عاكف، والفيديو كليب إخراج كرم نقولا كرم.