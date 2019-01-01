- 1/2
- 2/2
حرصت المطربة نجوى كرم على بث التفاؤل لدى جمهورها بمناسبة انقضاء سنه وحلول غيرها، فشاركتهم توقعاتها للعام الجديد، وذلك خلال حسابها الشخصي عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر".
فكتبت كرم قائلة: "ما بعرف ليش متفاءلة، ان شاء الله هالسنة بتكون أفضل من غير سنين .. وتتغير حياتنا للأفضل وتتحقق أمانينا .. سنه سعيدة
يذكر أن آخر أعمال الفنانة نجوي كرم أغنية "الليلة ليلتنا"، التي طرحتها قبل شهرًا عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، من كلماتها وألحان سهيل فارس، توزيع طارق عاكف، والفيديو كليب إخراج كرم نقولا كرم.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. توقعات نجوى كرم للعام الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.