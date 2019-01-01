حمادة هلال يجسد دور «ابن الأصول»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل الفنان والمطرب المصري، حمادة هلال، عقد جلسات عمل مستمرة مع المؤلف أحمد محمود أبو زيد والمخرج محمد بكير، وذلك من أجل التحضير الى مسلسله الجديد، الذي يحمل اسم “أبن الأصول” والذى ينافس به فى سباق رمضان القادم 2019.

ومن المقرر أن يتعاون حمادة هلال مع السيناريست أحمد محمود أبو زيد للمرة الثالثة فى الدراما، بعدما قدما سويًا مسلسلى “ولى العهد”، وهو من اخراج محمد النقلى فى عام 2015، و”طاقة القدر” إخراج محمد مصطفى فى عام 2016، بينما يعمل مع المخرج محمد بكير للمرة الأولى.

وكانت آخرأعمال حمادة هلال، في رمضان الماضى، من خلال مسلسل “قانون عمر”، وهو من تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق وشارك فى بطولته ايمان العاصى، فاطمة ناصرومحسن منصور وفتوح أحمد وإيهاب فهمى ومصطفى أبو سريع ومحمد أبو الوفا وليلى حسين.

وكان الفنان المصري قد سافر الفنان المصري إلى المملكة العربية السعودية من أجل تأدية مناسك العمرة، حيث شارك جمهوره في صورة له أثناء تأدية مناسك العمرة عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعلق قائلا: «اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم».

جمهور الفنان المصري دعا له بعمرة مقبولة، وأن يغفر الله له من خلال عدد كبير من التعليقات على حسابه الشخصي.