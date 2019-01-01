جريمة بشعة تهز محافظة كفر الشيخ.. العثور على طبيبة وأبنائها الثلاثة مذبوحين داخل مسكنهم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في واقعة تقشعر لها الأبدان عُثر على طبيبة التحاليل منى فتحي السجيني، والبالغة 30 عامًا، مذبوحة هي وأبنائها الثلاثة داخل منزلها في منطقة سخا بمحافظة كفر الشيخ بالقاهرة.

وتباشر نيابة قسم أول بكفر الشيخ برئاسة أحمد شفيق تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، التحقيقات مع الدكتور أحمد عبدالله زكى، زوج طبيبة التحاليل الضحية، وحسن عبدالكريم بواب برج عمر بن الخطاب بسخا، حول ملابسات الحادث، ويدلى كلا منهما بأقواله في واقعة مصرع الطبيبة وأبنائها ذبحاً في شقتهم.

وقالت وفاء أحمد شهاب الدين، 58 سنة موظفة بديوان عام محافظة كفر الشيخ، والدة الضحية إنها تطالب الأمن بسرعة العثور على قاتل أو قتلة ابنتها وأحفادها، حتى تشفى غليلها منه، خاصة أن ابنتها حدثتها قبل ساعات من وقوع الحادث عن زفاف شقيقها الذى كان يستعد للزواج بعد 10 أيام ، وفى انتظار قدومه من الإمارات ، مؤكدة أن نجلتها أعدت ملابس ليوم زفاف شقيقها هي وأولادها.

وأضافت في تصريحات صحفية، أنها فوجئت باتصال من زوج ابنتها وهو في حالة هستيرية ويصرخ “منى والعيال اتقتلوا”، مشيرة إلى أنها لم تستطع الصعود للشقة لروية نجلتها وأحفادها من هول المنظر الذى سمعت عنه، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن تقيم نجلتها معها حتى لا يحدث ما حدث لها ولأنجالها، ولكنها إرادة الله نرضى بها، داعية الله أن يرحم نجلتها وأنجالها ويدخلهم فسيح جناته ، مطالبة بالكشف عن الجاني أو الجناة وتقديمهما للعدالة .

يذكر أن برج عمر بن الخطاب بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، شهد ظهر أمس واقعة مقتل الطبيبة منى فتحي السجيني وأنجالها ليلى 4 سنوات ، وعبدالله 10 سنوات وعمر 7 سنوات ،ذبحاً بأله حادة ،واكتشف الواقعة زوج المجنى عليها، وانتقل اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفرالشيخ، واللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، وقيادات بالمديرية، إلى موقع الحادث لمعاينة الجريمة، وعاينت النيابة موقع الحادث ، وتم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ.