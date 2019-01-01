دنيا سمير غانم في عيدها الـ 34.. أحرجتها ابنتها واعترفت بتفوق "إيمي" عليها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ولدت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم في الأول من يناير عام 1985، لعائلة فنية، فوالدها هو النجم سمير غانم، ووالدتها النجمة دلال عبدالعزيز، وشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم.

ويوافق اليوم 1 يناير 2019 عيد ميلادها الـ 34 وبهذه المناسبة نرصد أبرز المعلومات عنها.

تخرجت دنيا سمير غانم، في جامعة مصر للعلوم والفنون، وكانت بدايتها في التمثيل من خلال فيلم "امرأة وامرأة"، عام 1995 وكان عمرها 10 سنوات.

قدمها الفنان محمد هنيدي للبطولة المطلقة من خلال مشاركتها له في فيلمه السينمائي "يا أنا يا خالتي".

بدأت مشوارها الغنائي عام 2005، حيث قدمت ألبوم "ريمكس"، والذي شهد الأغنية التي أطلقت شهرتها وهي "مش قادرة أصدق عينيا"، كما شاركت الفنان أحمد مكي بعض أغاني الراب ومنها "دور بنفسك"، وقدمت في عام 2013 ألوما يضم 9 أغنيات كان من بينها أغنية "قصة شتا"، التي تخطت حاجز الـ 15 مليون مشاهدة.

تزوجت من الإعلامي رامي رضوان، يوم 13 يونيو عام 2013 وأنجبت ابنتها كايلا.

وعن ذكريات الطفولة قالت دنيا سمير غانم، في تصريحات لها إن شقيقتها إيمي، كانت تذاكر كثيرًا، مضيفة: "كنت أذاكر قبل الامتحان، كما أن إيمي أشطر مني في الرقص، وأنا أشطر منها في الغناء".

ومن أهم تصريحات دنيا سمير غانم، أنها درست الإعلام ولم تدرس التمثيل، إذ انضمت للتمثيل بالتجربة وليس الدراسة، مضيفة أنها تعلمت اللهجة الصعيدية في شخصية "هدية" التي قدمتها في مسلسل "الكبير أوي".

وأوضحت أنها بعد الزواج تحول منزلها إلى "أراجوزات"، بسبب ابنتها، التي تملك موهبة في الغناء؛ لكنها أحرجتها ذات مرة ولم تغن في "الحضانة".

ومؤخرًا وقفت النجمة دنيا سمير غانم، أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث شاركت في عروض الاحتفالية باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة "قادرون باختلاف"، وقدمت دنيا أغنية بعنوان "نفس الحروف" مع 4 من ذوي الاحتياجات الخاصة.