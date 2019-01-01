شاهد… وصلة رقص لـ دينا بالأحمر في رأس السنة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 يناير 2019 03:51 مساءً -

الراقصة دينا

أحيت الراقصة دينا أولى حفلاتها في رأس السنة في أحد الفنادق الكبرى في العاصمة المصرية القاهرة وسط حضور عدد كبير من محبيها، وارتدت دينا بدلة رقص باللون الأحمر، وتشارك دينا هذا العام في حفلات رأس السنة بـ4 حفلات حيث تقل عن العام الماضي بحفل واحد.

وشاركت دينا مؤخرًا في حفل النجم وائل جسار الذي أحياه في التجمع الخامس على هامش الاحتفالات بالكريسماس وحظي الحفل بحضور جماهيري كبير وقدمت دينا خلاله أكثر من وصلة رقص وسط تفاعل كبير من الحضور

يذكر أن آخر أعمال دينا في الدراما كان مسلسل “الطوفان” وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية، والمسلسل مأخوذ عن رواية فيلم “الطوفان” للكاتب بشير الديك، والمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بطولة فتحى عبد الوهاب وأحمد زاهر وروجينا وأحمد بدير ووفاء عامر وعبير صبرى وآيتن عامر وهنا شيحة ومحمد عادل وبشرى ونادية رشاد ورامي وحيد.