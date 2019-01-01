نيكول سابا تشعل حفل رأس السنة بالقاهرة الجديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيت الفنانة اللبنانية نيكول سابا أولى حفلاتها برأس السنة داخل كايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة، بحضور أكثر من ٣٠ ألف من الشباب من الجنسين سواء من الجمهور أو من محبيها ممن تواجدوا في ساحة المول .

وصعدت نيكول علي خشبة المسرح وهي مرتدية “جمبسوت” سواريه لونه أبيض خطف أنظار الجمهور، بعدها قامت بمشاركتهم الاحتفال بالعام الجديد وعد الثواني الأخيرة في ٢٠١٨ وقدوم ٢٠١٩، وسط الألعاب النارية التي أضاءت سماء القاهرة الجديدة.

بعدها أشعلت الفنانة اللبنانية الحفل بعدد كبير من أغانيها الشهيرة، والتي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها: أغنية ” براحتي” ، وأغنية “التوتو ني” ، وأغنية “قررت “، بالإضافة إلى أغنية “ياواد يا تقيل” لسعاد حسني، وأغنية “بنت السلطان” لأحمد عدوية، وغيرها ممن أشعلت بها وصلات الرقص المتتالية طوال فقرتها.

وكان بصحبة نيكول مدير أعمالها وائل المصري، الذي أشرف على تجهيزات الحفل قبيل صعودها علي خشبة المسرح، ومن المقرر أن تحي حفلها الثاني داخل فندق دوسيت.