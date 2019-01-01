نجوى كرم تُخيب آمال جمهورها.. فهل باعت تاريخها الفني من أجل المال؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خيبة أمل كبيرة شعر بها جمهور الفنانة اللبنانية نجوى كرم بعد مشاركتها في حفل إعلان جنس مولود نجمة السوشيال ميديا الدكتورة خلود، إذ اعتبر عدد كبير من جمهور كرم أنها أهانت تاريخها بمشاركة بمثل هذا الحفل، ورأى البعض أنها لو جلست في بيتها ليلة رأس السنة كان أفضل لها على أن تُحيي حفل "سخيف" على حد قولهم ولا يليق بنجمة مثل الفنانة اللبنانية نجوى كرم.

ووصل غضب الجمهور إلى حد مطالبتها بالاعتزال حتى لا تضطر للمشاركة في حفلات وفعاليات لا تليق بتاريخها، وسخر بعضهم من مشاركتها مُعلقين أن الحفلة القادمة التي ستحيها كرم قد تكون "سبوع" أحد أبناء مشاهير السوشال ميديا.

ولم يقتصر الأمر على جمهور كرم حيث استاء عدد من النقاد والصحافيين اللبنانين من قيام فنانة لبنانية ذات قامة عالية وتاريخ كبير لأحياء حفل لا يليق بمستواها.

وهاجم عدد كبير من رواد موقع تويتر الفنانة اللبنانية معبرين عن خيبة أملهم بنجمتهم، فيما استغل عدد آخر هذا الأمر للسخرية من تاريخ الفنانة اللبنانية مُعلقين أنها باعت تاريخها من أجل "المال".

وكانت الفاشنيستا الدكتورة خلود قد أعلنت في وقت سابق أنها تنوي إقامة حفل لتعلن فيه عم جنس مولودها، كما وعدت جمهورها بمفاجأة، حيث كشفت خلود خلال الحفل أنها حامل بتوأم ولد وفتاة.