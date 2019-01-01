رومانسية مكسيم خليل وزوجته مع بداية العام الجديد – بالصورة

متابعة الخليج 365: شارك النجم السوري مكسيم خليل الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة جديدة تجمعه بزوجته لفنانة سوسن أرشيد.

ويظهر مكسيم خليل في الصورة بلقطة رومانسية بدأ بها العام الجديد مع زوجته وبتعليقه عليها وجه رسالة خاصة إلى محبّيه فكتب: “نشالله رح تكون هي السنة سنة خير ..سنة حب..سنة نجاح..سنة سلام ..سنة دافية.. تحققوا فيها يلي بتتمنوه .. وتشوفو ولادكم واحبابكم عميحققوا يلي بتمنوه.. ومايغيب الفرح و الاملْ و الطمأنينة عنكم.. كل عام والكل بألف خير..”.

على صعيد آخر، يواصل مكسيم خليل التحضير لمسلسله الجديد “صانع الاحلام”، والمقرر أن يخوض به سباق دراما رمضان المقبل.