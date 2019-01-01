هيفاء وهبي بفستان رانيا يوسف "الهوت شورت" في رأس السنة.. من الأجمل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، متابعيها، بصور من إطلالتها في الحفل الذي أحيته بتونس، في ليلة رأس السنة، مساء الإثنين.

وظهرت هيفاء في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" مرتدية نفس تصميم فستان الفنانة المصرية رانيا يوسف، في حفل توزيع جوائز "دير جيست"، وأثار حينها ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتمدت وهبي اللون الأبيض لفستانها صاحب الفتحة الواسعة من أحد الجانبين، ومن الأسفل "الهوت شورت"، لتبدو في قمة أنوثتها وجمالها.

ولفتت هيفاء أنظار متابعيها، الذين قارنوا بينها وبين رانيا التي اعتمدت اللون الأصفر لنفس الفستان، فعلى الرغم من الانتقادات التي تعرضت لها الأخيرة، إلا أن الوضع اختلف مع الفنانة اللبنانية، حيث نالت إطلالتها استحسان الكثير من جمهورها وأشادوا باختيارها.

وكتب أحد متابعيها تعليقًا قال فيه: "روعة.. تعرفي كيف تكوني مختلفة عن الكل"، وقال آخر: "كتير حلو الفستان واللون عليكي"، فيما سخر البعض من تقليدها لنفس إطلالة رانيا، قائلين: "نفس فستان رانيا تقليد في تقليد"، و"خلي بالك من البطانة والنبي".

يذكر أن هيفاء وهبي تعرضت خلال الفترة الماضية لانتقادات حادة، إثر تداول صورة مسربة لها وهي ترتدي فستانًا شفافًا يكشف عن جسدها بشكل فاضح، إلا أنها أصدرت بيانًا أكدت فيها أن الصورة تم تعديلها بـ"الفوتوشوب"، بهدف الهجوم عليها وتقليب مواقع التواصل ضدها.