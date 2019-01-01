"حرب الراقصات" تشتعل في ليلة رأس السنة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعلت الراقصات في مصر، أجواء حفلات رأس السنة، حيث تنافسن على لقب الأكثر جرأة ولفتًا للأنظار في فقراتهن الفنية بصحبة النجوم.

وشاركت الأرمينية صافيناز، والمصريات فيفي عبده، ودينا، وجوهرة، والروسية أوكسانا، في حفلات رأس السنة مع عدد من المطربين أبرزهم حكيم، ومحمد فؤاد، ووائل جسار، والمطرب الشعبي محمود الليثي، وغيرهم.

وأطلت صافيناز على جمهورها في 3 حفلات لتتصدر قائمة الراقصات الأكثر ظهورًا في ليلة رأس السنة، اعتمدت على الجرأة في إطلالتها، حيث كشفت بدلة الرقص التي ارتدتها الكثير من جسدها.

ونافستها دينا من حيث الأكثر جرأة، إذ اعتمدت على بدلة رقص فاضحة لمنطقة الصدر، في حفلها الذي أحيته بصحبة حكيم ومحمد فؤاد.

وتألقت الراقصة الروسية، أوكسانا، بإطلالة مبهرة لا تخلو من الإثارة في حفلها الذي أحيته مع المطربين المصريين محمد نور وبهاء سلطان.

فيما نجحت الراقصة المصرية، جوهرة، في خطف الأنظار بحفلها الذي أقيم بأحد الفنادق في القاهرة، مع المطربين حكيم ومحمود الليثي ومينا عطا.

وفي أول ظهور لها بعد عودتها للرقص، بدت فيفي عبده بوزن زائد بطريقة لافتة للنظر، في حفلها الذي أحيته بأحد الفنادق مع محمد فؤاد وحكيم.

وارتدت فيفي بدلة رقص من "اللون الموف"، ظهرت فيها بوزن زائد عند منطقة البطن، إلا أنها حاولت إشعال الأجواء بفضل حضورها الجيد وخفة ظلها.

يذكر أن فيفي عبده كانت قد أعلنت منذ فترة طويلة اعتزالها الرقص في الحفلات، إلا أنها كشفت مؤخرًا عودتها من جديد في مؤتمر صحفي.