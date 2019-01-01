مي العيدان تهاجمُ فرح الهادي وعقيل الرئيسي: زفافهما الثّاني حِسبة تجارية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجمتْ الإعلامية الكويتية، مي العيدان، النجمين، فرح الهادي، وعقيل الرئيسي، بسبب تنظيمهما حفل زفاف ثانٍ لهما، بمناسبة ذكري زواجهما الأوّل، لافتةً، إلى أنّهما يسعيان لتحقيق مكسب ماليّ فقط لا غير.
وانتقدتْ العيدان عبر صفحتها على موقع "إنستغرام"، حفل الزّفاف، قائلة: "الزفاف الثاني لفرح الهادي وعقيل الرئيسي.. إذا اللي قاعد يتكلم مجنون المستمع عاقل بسأل شنو حكاية الإنسان يقيم حفل زفاف مرة ثانية، لكن واضح من أجل الشو وتجميع سبونسرات يعني حسبة تجارية السالفة".
وأضافتْ مي العيدان: "لا حب وغرام و لا شيء، السالفة تجارية يا معودين الأمير هاري وميغان وأهم أمراء ماسوو عرسهم مرتين وأهو حكام بريطانيا".
كما أعادتْ العيدان، نشر الفيديو، الذي أعلن فيه النجمان الكويتيان، أنّهما سيقيمان حفل زفاف لفتاة غير قادرة بمناسبة ذكرى زواجهما، وعلّقتْ عليه: "هذا الفيديو يؤكد أن عرس عقيل وفرح الثاني ما هو إلا سبونسرات وإعلان بعيدًا عن أي مشاعر ورومانسيات".
وأقام الفنان الكويتيّ، عقيل الرئيسي، وزوجته الفنانة الكويتية، فرح الهادي حفل زفاف ثانٍ لهما، وذلك بالتّزامن مع مرور عام على زواجهما.
وتميّز حفل الزفاف، بالديكورات الرّاقية، والفخامة، فضلًا عن قيامهما بتوزيع هدايا على كلّ الحاضرين، كنوع من التذكار لهذه المناسبة.
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