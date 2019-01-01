محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- "د. ب. أ":
توفي الممثل الهندي المخضرم قادر خان بعد فترة طويلة من المرض، وذلك في مستشفى كندي اليوم الثلاثاء عن عمر 81 عامًا.
وذكرت إذاعة "أول إنديا" الرسمية أن خان، كاتب سيناريو بارز، نقل إلى مستشفى في تورنتو، حيث تلقى العلاج من أمراض مرتبطة بالتقدم في السن، من بينها مشكلات تنفسية.
وسوف تقام مراسم وداع خان في كندا، حيث تقيم عائلته هناك- حسبما قال نجله سارفاراز للإعلام الهندي.
ونعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وشخصيات بارزة في بوليوود من بينهم النجم أميتاب باتشان- الراحل خان.
وكتب مودي على تويتر: "لقد أضاء قادر خان الشاشة بمهاراته المذهلة في التمثيل. وكان أيضا كاتبا سينمائيا غزير الإنتاج ارتبط بالعديد من الأفلام التي لا تنسى. لقد أحزنني رحيله. التعازي لأسرته ومعجبيه".
ولد خان في كابول، وظهر لأول مرة في الأفلام عام 1973، وعمل في أكثر من 300 فيلم، إلى جانب كتابة حوارات لـ250 فيلمًا.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة نجم بوليوود المخضرم “قادر خان” عن 81 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.