انت الان تتابع تفاصيل خبر فنان لبناني يصف قوم "ثمود" بالصالحين ويتعرض لسخرية واسعة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 1 يناير 2019 11:59 صباحاً - تعرض الفنان اللبناني وليد توفيق لسخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ بعد وصفه منطقة "مدائن صالح"، التي شهدت تعذيب قوم النبي صالح عليه السلام، بأنها "قبور الصالحين".

وخلال زيارته منطقة العلا في السعودية، والتي توجد بها آثار "ثمود" قوم النبي صالح، والتي يطلَق عليها "المدائن"، عبّر توفيق عن "سعادته بالوجود فيها وزيارة مقابر الصالحين، وإقامة الحفلات بالمنطقة"، في تناقض صريح مع الحقائق التاريخية التي تؤكد أن المنطقة شهدت تعذيب قوم النبي صالح عليه السلام، حسبما ورد في القرآن الكريم بقصة "ثمود".

وفي معرض ردّه على هذا التصريح، قال الإعلامي بقناة "الجزيرة" القطرية، هيثم أبو صالح: "أحد الفنانين الذين دعتهم السعودية مؤخراً، قال عبر نشرة أخبار MBC، في (مدائن صالح) بالعلا، إنه سعيد بوجوده هنا في مقابر الصالحين! (مدائن صالح) مقابر المعذَّبين قوم صالح، الذين عقروا الناقة (فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوَّاها). إذا المطرب جاهل بالمعلومة التاريخية والدينية فماذا عن إم بي سي؟!".

وكتب حساب "جنرال الخليج": "مدينة ثمود التي أُمرنا بعدم دخولها إلا باكين أصبحت في قاموس مطبّلي MBS (مقابر الصالحين)! من لم يخف من عذاب الله ووعيد رسوله فلينتظر العاقبة عاجلةً غير آجلة".

وأضاف عبد الرزاق الشايجي قائلاً: "المغنية والمغني: ماجدة الرومي، ووليد توفيق، يغنيان في (مدائن صالح) الذين عقروا الناقة، ويسميها (مقابر الصالحين) مع أنها مقابر المعذَّبين! قال النبيﷺ: (لا تدخلوا على هؤلاء المعذَّبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم؛ لا يصيبكم ما أصابهم).. كيف بمن يعزف ويغني ويرقص!".