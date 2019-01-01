ريكي مارتن وزوجه السوري يرزقان بطفلة.. وهذا اسمها! – بالصورة

متابعة الخليج 365: أعلن الفنان العالمي ​ريكي مارتن​، عن أنه وزوجه السوري إيوان يوسف رزقا بطفلة جديدة وأطلقا عليها إسم “لوشيا” مؤكدًا أنها ثمرة أخرى لحبّهما.

ونشر ريكي مارتن صورة للصغيرة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهر فيها مع زوجه وهما يمسكان بطرفي يديها.

وعلق مارتن على الصورة قائلاً: “نبلغكم بأننا رزقنا بطفلة جميلة تدعى لوشيا، وبدون شك كان الأمر فريدًا للغاية لاحتفالنا بالسنة الجديدة وبوصول طفلتنا الأولى، ويا لها من بداية لنبدأ بها العام، مع أفضل هدية من الممكن استقبالها”.

كما علق إيوان على صورة طفلته الأولى قائلاً: “نحن سعداء للغاية بأن نخبركم بأننا أصبحنا والدين لطفلة جميلة أطلقنا عليها أسم لوشيا مارتن يوسف، ولا نستطيع الانتظار لنشاهد ماذا ستفعل بنا هذه الفتاة، لقد وقعنا جميعاً في حبها”.

الجدير بالذكر أن ريكي مارتن أعلن زواجه رسميًا من وجوان يوسف في شهر كانون الثاني/يناير من عام 2018 الجاري ولدى الرجلين توأم بالتبني هما ماتيو وفالنتينو ولدا عبر استئجار رحم أم بديلة.