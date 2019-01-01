نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 43 دقيقة مضت التعليقات على هيفاء وهبي تتألق وتشعل أجواء رأس السنة في ليلة من ليالي العمر مغلقة

متابعة بتجــــــــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ليلة رأس السنة في حفل غنائي كبير بمنتجع “جولدن توليب” مساء 31 كانون الثاني/ديسمبر من عام 2018 المنصرم.

الحفل الذي بيعت تذاكره بالكامل قبل أيام من موعده المحدّد قدّمت خلاله هيفاء وهبي باقة من أجمل أغاني أرشيفها الفني وصولًا إلى أغاني ألبوم “حوا” الذي أطلقته مؤخرًا.

تفاعل الحضور مع هيفاء وهبي خلال الحفل كان لافتًا حيث ردّد الجميع كلمات الأغاني معها على وقع هتافات الحبّ وموجات التصفيق الحارّة التي ملأت قاعة السهرة.

تألقت هيفاء وهبي في الحفل بفستان من اللون الأبيض مميّز بتصميمه، فبدت كعادتها بغاية الجمال والأناقة وفي تعليقها على صور من الأمسية كتبت عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: “ليلة من ليالي العمر في تونس الحلوة

نحبكم برشا كل سنة و أنتم بخير وسعادة”.

الجدير ذكره أن ألبوم “حوا” يواصل تصدّره قائمة الألبومات الأعلى مبيعًا واستماعًا إلكترونيًا منذ طرحه رسميًا في الأسواق.