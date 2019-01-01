دكتورة خلود تكشف نوع جنينها بحضور نجوى كرم.. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفاشينيستا الكويتية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي عن المفاجأة التي كانت تحضرها لزوجها أمين وجمهورها، وهي حملها بتوأم.

وأقامت الدكتورة خلود حفلاً كبيرًا، مرتدية فستانًا أبيض في غاية الأناقة يبرز بطنها المنتفخ، لكي تكشف عن نوع الجنين.

وشوقت خلود زوجها للمفاجأة من خلال إحضار بالون أسود كبير، ثم قامت بـ"فرقعته" ، وتطايرت منها بلالين كثيرة باللونين الأزرق والوردي، وهو ما يعني أنها حامل بتوأم ولد وبنت.

وحضرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم هذا الاحتفال لكي تهنئ الدكتورة خلود بهذا الخبر السار، وقدمت مجموعة من أجمل أغانيها، بحسب فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل.

وكانت الدكتورة خلود قد كشفت حقيقة تورطها في قضية غسيل الأموال، موضحة أنها ليست من ضمن المشاهير الذين جرى استدعاؤهم للتحقيق معهم في هذا الأمر.

وأضافت، في تصريحات تلفزيونية: "الصراحة ما تم استدعائي نهائيًا.. بس في بحث وأسئلة وكده صار مع بعض المشاهير.. بس أنا بالأمانة ما استدعوني.. وإذا حدا سألني راح أقول عادي".

وتابعت: "بالعكس هذا أمن وأمان.. هما قاعدين يحافظون على أموال الدولة. وأنا كنت ممكن أتكلم عن الدخل اللي بيجيلنا من الإعلانات لكن قلت ليه أتكلم وأفتح على نفسي بابًا على الفاضي".