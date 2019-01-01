شاهد.. سعد الحريري يشارك في احتفالات راس السنة في وسط بيروت

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 يناير 2019 09:48 صباحاً -
الحريري يشارك في احتفالات رأس السنة
استقبلت العاصمة اللبنانية بيروت العام 2019 باحتفال كبير، حمل شعار “بيروت تحتفل بـ2019”. للعام الثاني على التوالي.
الساحة التي تتوسطها الساعة الشهيرة استقبلت الجمهور مجانا في الحفل الذي انشأ له خصيصا مسرحا دائريا عملاقا يمكن متابعته والنظر إليه من جمع زوايا الساحة. يمتد المسرح على ارتفاع طبقتين ويصل ارتفاعه إلى 11 متر. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات من الحفل بعروضه الموسيقية وعروض الألعاب النارية.
وكان لافتا مشاركة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في الاحتفالات حيث اطل على المسرح ووجه التحية الى الحضور.
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