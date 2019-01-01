فنانة عربية شهيرة تتورط في فضيحة جنسية

تعرّضت الفنانة الجزائرية ​ريم غزالي​ لحملة تشويه سمعتها، وذلك بعد إنتشار فيديو على "يوتيوب" يعنوان "فضيحة ريم غزالي Video Rym Ghazali"، تظهر فيه فتاة لا تشبه غزالي أبداً وهي في أوضاع مخلة مع شاب، دخل سيارته الفارهة.

وقد خرجت غزالب عن صمتها، ونفت أن تكون تلك الموجودة في الفيديو، مؤكدة أنها ليست البنت المنحرفة التي تضحي بكل شيء في سبيل الشهرة، وأنها حافظت على مبادئ الأسرة الجزائرية في برنامج "ستار أكاديمي"، ولو أنها تزحزحت عن قناعاتها لكانت ممن توجوا في الصفوف الأولى بالبرنامج.

ويأتي ذلك بعد أن إتجهت غزالي الى الإنتاج، منذ عرض مسلسلها "​بوقرون​" خلال الموسم الرمضاني الماضي، وكذلك بعد إختيارها كبطلة في مسلسل "​أيام العسل​"، الذي يتم تصويره حالياً بين القاهرة ودبي.

تعرّضت الفنانة الجزائرية ​ريم غزالي​ لحملة تشويه سمعتها، وذلك بعد إنتشار فيديو على "يوتيوب" يعنوان "فضيحة ريم غزالي Video Rym Ghazali"، تظهر فيه فتاة لا تشبه غزالي أبداً وهي في أوضاع مخلة مع شاب، دخل سيارته الفارهة.

وقد خرجت غزالب عن صمتها، ونفت أن تكون تلك الموجودة في الفيديو، مؤكدة أنها ليست البنت المنحرفة التي تضحي بكل شيء في سبيل الشهرة، وأنها حافظت على مبادئ الأسرة الجزائرية في برنامج "ستار أكاديمي"، ولو أنها تزحزحت عن قناعاتها لكانت ممن توجوا في الصفوف الأولى بالبرنامج.

ويأتي ذلك بعد أن إتجهت غزالي الى الإنتاج، منذ عرض مسلسلها "​بوقرون​" خلال الموسم الرمضاني الماضي، وكذلك بعد إختيارها كبطلة في مسلسل "​أيام العسل​"، الذي يتم تصويره حالياً بين القاهرة ودبي.