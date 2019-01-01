توقعات كارمن شماس للابراج 2019… ما هي الابراج الاكثر والاقل حظا؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 يناير 2019 08:01 صباحاً -

توقعات كارمن شماس للابراج 2019

الحلقة الاخيرة من “بلا طول سيرة” لسنة 2018 خصصها زافين كعادته كل سنة للتوقعات لسنة 2019 على المستويين اللبناني والعالمي، والتوقعات لكل برج من الابراج الـ12 مع عالمة الفلك كارمن شماس، مع وقفتين لاحداث السنة الماضية، والشخصيات التي رحلت خلال السنة.

واوضحت كارمن انها لن توقف اصدار الكتب عن الابراج، حتى ولو كان مبيع الكتب خف بعد الربيع العربي وأثّر على كل سوق الكتاب وليس كتب الابراج فقط.

كارمن قالت ان سنة 2019 ستتأثر بكوكبي اورانوس وزحل، وستشهد تقلبات على الصعيد الاقتصادي، وبدأنا منذ 2018 نرى دولا تعاني على الصعيد الاقتصادي. وقالت ان البرج الاكثر حظا هذه السنة هو برج القوس، والاقل حظا هو الجدي الذي سيعيش تقلبات كثيرة.

وفي وقفة مع كل برج من الابراج، كانت التوقعات الآتية:

برج الحمل: نجاحات ومسؤوليات

مهنيا: ستكون سنة نجاح وتوسع. وستفتح ابواب السفر والهجرة. هو من الابراج المحظوظة لسنة 2019 بعد سبع سنوات ذاق فيها الاهوال.

عاطفيا: الوضع الشخصي او العائلي بحاجة الى اهتمام اضافي بسبب ضغوط جديدة.

صحيا: يتحسن الوضع الصحي لدى الكثيرين بعد مروره بظروف عرف فيها نقاط الضعف لديه.

برج الثور: تأكيد مواقع وانجاز

مهنيا: عام التقدم بخطى ثابتة نحو الافضل، سيفتح الابواب امام مكافآت ممتازة. انه عام التألق والشهرة.

عاطفيا: سنة واعدة. يسهل تسوية الخلافات بهدف تعزيز الروابط.

صحيا: قد يهتم كثيرا للانضمام الى ورشات للتأهيل الذاتي وللتخلص من السموم الجسدية.

برج الجوزاء: خطوة كبيرة نحو النجاح

مهنيا: سيكون محاطا بافضل الفرص. بانتظاره ارتباط مهني جديد.

عاطفيا: سنة اللقاءات المثمرة. موعد مع سلسلة احداث ايجابية.

صحيا: لعدم اهمال أي عوارض صحية.

برج السرطان: فرص وتقدم وأولويات جديدة

مهنيا: يلفت الانظار بسبب اصراره على شغل مراكز عالية.

عاطفيا: استعادة الثقة بين الاحباء. انفراج في ازمة عالقة.

صحيا: افضل من السنة السابقة. لا مشاكل صحية هذه السنة.

برج الاسد: عام المفاجآت

مهنيا: لديه مفاجآت كبيرة. حظ وفرص جيدة لأغلبية مواليد البرج. يواجه منافسة قوية تدفعه الى مضاعفة الجهود.

عاطفيا: سنة مهمة على الصعيد العاطفي. سنة مصالحات وتسويات وارتباطات وافراح.

صحيا: لا مشاكل صحية.

برج العذراء: تفوق وانتشار

مهنيا: سنة كثيرة الحظوظ. لن يواجه أي عوائق. لعدم تضييع الفرص الايجابية للتطور والتقدم. يتمكن من تحقيق حلم كبير.

عاطفيا: اجواء من الحب والرومانسية. ازدهار علاقة جدية.

صحيا: لن يعاني من مشاكل كبيرة.

برج الميزان: خليط من الحظوظ

مهنيا: صفحة جديدة وواعدة بالتقدم والازدهار. سنة مثمرة وحاسمة. يفخر بانجازاته.

قد تفتح امامه ابواب السفر.

عاطفيا: تعزيز العلاقات العائلية. ارتباط او زواج.

صحيا: ضغوط ليست بجديدة، وامور صحية عابرة تسبب القلق في بعض الاحيان.

برج العقرب: أرباح ومواجهات

مهنيا:عام الارباح والمكاسب وسيحمل مكافآت عديدة على كل الصعد.

عاطفيا: سنة استقرار لمن يبحث عن الاستقرار.

صحيا: يتخلص من التعب الذي عانى منه طيلة 7 سنوات.

برج القوس: حظوظ كبيرة

مهنيا: سنة ممتازة. سنة الحظوظ الكبيرة تقلب الظروف لصالحه. عام التغيير والانفراجات والاحتفالات.

عاطفيا: استعداد للحب. تخطيط للمستقبل. حياة عائلية اقوى.

صحيا: بكامل طاقته ومستعد لكل التغييرات.

برج الجدي: السهل الممتنع

مهنيا: يحتاج الى شيء جميل يلطّف حياته. يجب ان يجد مغزى لحياته. سنة اجتهاد ومثابرة. سنة معقدة بعض الشيء.

عاطفيا: قد لا تصمد العلاقات غير المستقرة امام تجارب هذا العام.

صحيا: ظروف قاسية على الوضع الصحي بالامكان تخطيها بالهدوء والاهتمام الشامل بالوضع الصحي.

برج الدلو: احتراف وانتشار

مهنيا: لا تزال الفرصة مناسبة لاحراز الشهرة والانجازات، ومتابعة مسيرة النجاحات.

سنة خالية من المطبات. هو شخص مبدع وافكاره مبتكرة.

عاطفيا: سنة القرارات والخطوات النهائية للوصول الى السعادة الشخصية.

صحيا: اجمالا لا مشكلة صحية.

برج الحوت:عام التطور

مهنيا: تغييرات جذرية في حياته. كثرة نجاحات وانجازات. لا حدود لنجاحه. يصل الى قمة او اكثر.

عاطفيا: طمأنينة واستقرار. ارتباط، زواج او سفر. سنة مهمة وايجابية على الصعيد العاطفي. الجميع يريدون التقرب منه، وعليه ان يختار الانسب والانجح له، وليس غريبا ان يحب من برج الجوزاء.

صحيا: قد يضطر الى التعامل مع بعض المشاكل النفسية.