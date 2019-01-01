شاهد… توقعات ميشال حايك للبنان 2019: دهشة وموجة تعري وحسن نصرالله يخاطر بحياته!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 يناير 2019 08:01 صباحاً -

توقعات ميشال حايك للبنان 2019

عادته كل رأس سنة، يقدّم ميشال حايك توقّعاته التقديرية لأحداث لبنان في العام 2019، وهذه أبرزها:

– مكافحة الفساد، محاسبة رؤوس فاسدة

– للمرة الأولى تحركات المجتمع المدني تبدأ في تحقيق أهداف، وتسجل نقاطاً وتزيح مسؤولين من مراكزهم

قوانين تطبّق بجدية لحماية المرأة وزواج القاصرات واعطاء المرأة اللبنانية حقها بمنح الجنسية

– الولاء يتحوّل من ولاء إلى طائفة او زعيم او حزب إلى ولاء للوطن

– مغادرة النازحين السوريين بالآلاف

– زعماء مهددون بأمنهم الشخصي كرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لـ “حزب الله” حسن نصر الله ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وغيرهم يمشون في الشوارع والساحات

– كثر من أصحاب الاختصاص والفنانين والمثقفين يتحوّلون لثوار لانقاذ الاقتصاد

– نسمع عن استقالات طوعية لمسؤولين

– امرأة تزيح رجالاً عن سدة الحكم وتمسك زمام القيادة

– نستيقظ على حدث وننام على حدث وكل حدث مدهش اكتر من الآخر

– يتسابق الاعلاميون بقوة للوصول إلى ميدان سبق الخيل

– يلف الحزن مركز وسيلة إعلامية

– خسائر بالأرواح جرّاء ملاحقة أحد المطلوبين

– انقلاب الآية بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والوزير جبران باسيل

– النائب نعمة افرام يتمرّد

– “لا تكرهوا شيئاً لعلّه خير لكم” سيصبح حلاً للحكومة.

– تكتل يعيد للذاكرة صورة العميد ريمون اده.

– “اليونيفيل” في ورطة ولن تكون على الحياد

– مشهد غير مألوف في سماء لبنان

– محافل تشهد على حضور لافت للأب طوني الخولي.

– استياء لانهيار مبانٍ

– النائب تيمور جنبلاط يصرّ على التفرد بآرائه مهما كان الثمن

– وسيلة نقل ستكون وسيلة لتنفيذ عمل كبير

– شخصية عونية تتجرأ على الطعن بالعهد

– اصابة عمود فقري من أعمدة 8 آذار

– البطريرك غداً لن يكون بطريرك أمس واطمئنان واسع الى صحته

– شخصية تحضر من وراء البحار لانقاذ لبنان

– بشجاعة يتعاطى النائب طوني فرنجية مع لغم

– تسلل اسرائيلي غير عسكري يسبب فضائح

– هرج ومرج في معمل الزوق الحراري

– موجة من التعري في بعض شوارع لبنان

– صدى عبارة “يا شعب لبنان العظيم” يصدح من جديد

– لغز رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب إلى مزيد من التعقيد

– لم تنته قصة سركيس سركيس

– تهديد للكيان الشعبي اللبناني

– استراتيجية ذات طابع أجنبي تعيد الكهرباء 24 ساعة وصفر نفايات

– حركة عمرانية تكسر جمود البلد

– عمل جريء يتسبب بتوقيف ممثلين ومخرج

– طوق أمني حول احد المراكز التجارية

– نبأ في انتظار ممثل في مسلسل “ثورة الفلاحين”

– نهار رياضي مأسوي في لبنان

– سقوط رمز أساسي من رموز “الطائف”

– الباسيلية إلى توسع بعد وقبل جبران باسيل

– يوم غير سياحي في “الزيتونة باي”

– احدى المناسبات ستكون ثقيلة على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط

– هلع وتدافع في سوق الأحد

– خروج الضاحية عن هدوئها

– الشيخ ماهر حمود في دائرة الرصد

– عودة الكلام عن عودة التفجيرات

– تعكر الأجواء في عوكر والسفارة الأميركية

– حديث علني عنوانه الماسونية

– النائب شامل روكز يواجه كتلة نار

– طابور خامس في كواليس بعبدا

– أحد المطارنة مركز اهتمام روحي ومدني

– مناصرو رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في مشهد ثائر

– الكشف عن زيجات سرية تثير الضجة

– دم فلسطيني بسلاح فلسطيني

– بدء العد العسكي بمصير الفنان فضل شاكر

– عودة الزمن إلى الوراء في بريتال

– تدخّل السياسة السورية بالكنيسة اللبنانية

– شهداء الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لم ينتهوا

– “باركينغ” و”فالي باركينع” في قلب الحدث

– الموحدون الدروز أمام معادلة جديدة تقلب الأمور

– زلزال سياسي يحمل اسم الوزير جبران باسيل

– موقف للرئيس ميشال عون يطيح بمقولة “بيّ الكل”

– انتبهوا من غضب وخطر الطبيعة في لبنان واحتاطوا

– تحركات غير عادية في صفوف الأجهزة الأمنية

– النائب السابق مصطفى علوش في مواجهة مقلقة

– الرئيس فؤاد السنيورة يُحدث صدمة

– خضة عاطفية تهزّ النائبة بولا يعقوبيان

– نكسة في الديبلوماسية والخارجية

– دمعة في عين التينة

– خطط غير مرئية للنيل من مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان

– ابواب مدارس مقفلة والسبب ليس اضراباً

– شعار طيران الشرق الأوسط شاحب اللون

– نادر وأحمد الحريري يتقاسمان الشاشة

– النائب سيزار أبي خليل في مشهد شغب وعنف

– عملية تهدف للنيل من إحدى بنات الرئيس عون

– قرار من وزارة الداخلية يحرّك غضب الشارع

– صدمة موجعة في المتن

– عمليات اسرائيلية في المخيمات الفلسطينية

– المدير العام للجمارك بدري ضاهر يطلب الحماية المشددة

– حرب على النائب سامي الجميّل يقابلها الاصرار على المواجهة

– تعطل الثلث المعطل في الحكومة الجديدة

– مهمات تتخطى حدود البرلمان تسند إلى نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي

– ملفات موقعة من “القوات اللبنانية” وجعجع يوافق عليها حتى الخصوم

– مشاهد مثيرة على طريق المطار

– تأسيس تنظيم سري أهدافه الاغتيالات من شأنها قلب موازين الحكم

– رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري يضرب على الطاولة مهنياً مقولة “مغلوب على امره”

– محاولات لدفع الدولة للمحور الروسي والهبات آتية

– أبواب في مدينة الشويفات مشرّعة

– مشاهد دموية حية خلال بث مباشر

– مناسبات تذكر بزمن العز في كازينو لبنان

– حدث مأسوي في الكازينو

– لقاء الأربعاء الأسبوعي يشهد أمرا فوق العادي

– النيابة لن يكون وجهها خيراً على احد النواب

– المخرجة اللبنانية نادين لبكي: الآتي اهم بكثير

– بركان النائب زياد اسود إلى انفجار

– تغيرات وتحولات سياسية صادمة على الأرض الطرابلسية

– معارك كسر عظم في المخيمات وأبرز الضحايا وجوه قيادية

– هزة لمحافظ في احدى محافظات لبنان

– أكثر من شخصية أرمنية تترك بصمة في المرحلة المقبلة

– فوج الفهود إلى الضوء

– عالم المصارف والجمعية ورئيسها يجتمعون على مفرق خطير

– حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “يوم حاكم ويوم محكوم عليه”

– الليرة اللبنانية تتنفس رغم محاولة خنقها

– موجة مضادة في وجه موجة الافلاس

– غازي العريضي لن يغفل عينه عن تيمور جنبلاط

– غرق اسرائيل في وحول لبنان

– الرئيس عون لا ملل وصمود حتى آخر نفس

– تفرّد الرئيس بري بقرار تاريخي

– معاونو الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الصدارة

– اشارات تحرك صواريخ الحرب من مكانها

– عبارة “لبيك يا نصر الله” من صرخة إلى فعل

– جواب موثق وجريء من الحزب على الانفاق

– ضوء اخضر إلى الحزب للقيام بأعمال عسكرية

– يفاجئ الحزب بالاستراتيجية الجديدة لسلاحه

– بعزم وشديد من دون خوف يخاطر نصر الله بحياته خدمة لقضية محورية