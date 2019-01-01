شاهد… توقعات ميشال حايك لسوريا في الـ 2019: ايران تغادر ويد خفية لبشار الاسد في صفقة العصر وملف الجولان

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 يناير 2019 08:01 صباحاً -

توقعات سوريا في الـ 2019 كعادته كل رأس سنة، أطل ميشال حايك ليقدم توقّعاته التقديرية لأحداث لبنان والعالم العربي في العام 2019. وفيما خص سوريا جاءت توقعات ميشال حايك على الشكل التالي: – مستجدات بأفق بشار الجعفري

– اسهم اسماء الاسد الى ارتفاع مهما حصل

– وجه معروف من ال مخلوف من وراء الكواليس الى العلن

– بعض امراء وجنرالات الحرب خارج المشهد المقبل

– مثل البرق اسم منى واصف في مهب الدهشة

– العقيد الحسن الملقب بالنمر لن ينتظر كثيرا

– خوف من وعلى منظومة صواريخ اس 300 الروسية

– اهتمام على اعلى المستويات باحداث قاعدة حميميم

– ظهور حواجز ضخمة في وجه رجل الاعمال سامر الفوز

– خلط اوراق علي المملوك من جديد

– سيناريو عسكري استثنائي في سوريا يطال الذين كانوا مستبعدين ان ينطالوا

– تجبر ايران على مغادرة سوريا

– يوافق الحكم السوي على فتح ابواب السجون لاطلاق عدد ضخم من مساجين الشرع

– فاروق الشرع ينعش الذاكرة السورية

– يد خفية للرئيس الاسد بصفقة العصر وملف الجولان

– شخصية سورية من المنفى الى قلب الحكم

– يعيد الحكم السوري النظر بملف وضع اليد على ممتلكات النازحين

– زوبعة محورها مفتي الجمهورية السورية

– تنقلب الطاولة في سوريا في الربع ساعة الاخير

– حظ بشار الاسد في الحرب اكبر من حظه في السلم

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