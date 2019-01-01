نرمين الفقي في حفل رامي صبري ​(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - محمود عبدالناصر:
ظهرت الفنانة نرمين الفقي، في حفل رأس السنة الذي أحياه المطرب رامي صبري، في أحد فنادق القاهرة، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.
وأدى صبري عددًا من أغنايته التي لاقت استحسان الحاضرين في الحفل، الذين التقطوا معه الصور.
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