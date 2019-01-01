كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 يناير 2019 06:46 صباحاً -

توقعات ميشال حايك 2019 للسعودية كعادته كل رأس سنة، أطل ميشال حايك ليقدم توقّعاته التقديرية لأحداث لبنان والعالم العربي في العام 2019. وفيما خص السعودية جاءت توقعات ميشال حايك على الشكل التالي: – مفعول رجعي لزيارة ترامب الى السعودية

– كشف محاولة لدك تحصينات الملك سلمان وولي عهده

– اوامر ملكية من فئة الالف بتخص الساحة السعودية

– اهتمام عالي بمبنى وزارة الداخلية

– الامير محمد بن سلمان يخرق قرار الكونغرس

– المفاجات تحمل اسم تركي ال الشيخ

– مراكز القرار عين على محمد وعين على خالد بن سلمان

– تنقلب المعادلة ليعود احد الامراء المبعدين الى حلبة الحكم من جديد

– متابعة شعبية واسعة لبورصة احد لاعبي كرة القدم

– حدث في كرة القدم السعودية يرفعها الى العالمية

– احد الاعراس السعودية حديث الناس

– سيارة تابعة للديوان الملكي السعودي بتثير القلق

– بقوة يتردد اسم عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي لجلالة الملك

– اصداء واضواء والمحور جامعة الاميرة نورا

– تنظم هيئة الترفيه حفل ضخم يشارك فيه وجوه عالمية بارزة كانت تعتبر ولي العهد ضد حقوق الانسان

– محاولة اغتيال فرد من افراد العائلة الحاكمة

– علامات ظهور جئة الخاشقجي المزعوم اختفائها الى الظهور ومفاجأت تغير من الواقع

– عميل مزدوج لتوريط الامير بن سلمان بموضوع الاغتيال والجثة

– مهما كانت نتائج التحقيق مني شايف اوامر الامير تعدت حدود كسر قلم الخاشقجي وجلبه الى المملكة

– لغز جديد وخطر جديد بيحمل اسم ولي العهد محمد بن سلمان

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… توقعات ميشال حايك للسعودية في عام 2019: اغتيال احد افراد العائلة الحاكمة ومفاجأت في قضية خاشقجي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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