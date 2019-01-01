٣٠صورة لـ صافيناز في حفلها برأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي تصوير محمود عبد الناصر: تألقت الراقصة الاستعراضية صافيناز في حفل رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى بالزمالك بأكثر من وصلة رقص، وسط احفتاء الحضور . وتشارك الراقصة الأرمينية في رأس السنة بـ 4 حفلات. يُذكر أن الراقصة الأرمينية صافيناز أحيت العام الماضي 5 حفلات في رأس السنة.

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