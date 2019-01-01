- 1/16
- 2/16
- 3/16
- 4/16
- 5/16
- 6/16
- 7/16
- 8/16
- 9/16
- 10/16
- 11/16
- 12/16
- 13/16
- 14/16
- 15/16
- 16/16
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "زلزال" نيكول سابا فى رأس السنة بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا، أولى حفلاتها برأس السنة بالقاهرة الجديدة بحضور آلاف الشباب من الجنسين سواء من الجمهور أو محبيها من محبيها ممن تواجدوا بالحفل.
صعدت نيكول على خشبة المسرح مرتدية فستان "جمبسوت" أبيض اللون، خطف أنظار الجمهور، بعدها قامت بمشاركتهم الاحتفال بالعام الجديد وعد الثوانى الأخيرة فى ٢٠١٨ وقدوم ٢٠١٩ وسط الألعاب النارية التى أضاءت سماء القاهرة الجديدة.
بعدها قدمت نيكول عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة التى تألقت بها طوال مشوارها الفنى منها "براحتى "، التوتو ني" ،"قررت ".. بالإضافة إلى "ياواد يا تقيل" وبنت السلطان...وغيرها ممن أشعلت بها وصلات الرقص المتتالية طوال فقرتها.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. "زلزال" نيكول سابا فى رأس السنة بالقاهرة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.