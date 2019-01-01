نيكول سابا تحتفل بالعام الجديد في " كايرو فستيفال سيتي مول "

تتوج احتفالات كايرو فستيفال سيتي مول رأس السنة وأعياد الكريسماس بأكبر حفلات الموسم مع النجمة اللبنانية نيكول سابا التي ستطل بباقة من أفضل أغانيها على الآلاف من معجبيها من زائري كايرو فستيفال سيتي مول في رأس السنة، ومن الممكن لزائري المول أن يحصلوا على تذكرتين لحضور الحفل بقسائم شرائية لأي من المحلات داخل المول.

ويقدم المول عددًا من الحفلات والعروض الترفيهية لعدد من الفرق والتي تمتد حتى يوم 7 يناير/ كانون الثاني 2019، وتتضمن هذه العروض أغاني الكريسماس Christmas Carols التي يقدمها الفنان رفيق عطا الله وعدد من الفرق مثل لو كومبادريس "Los Compadres"، والفرقة الغنائية التي يفضلها الشباب “The Cadillacs”، مع استضافة الفنانين شادي أحمد وحسن رمزي.

واحتفالًا بالأجواء الشتوية التي ينتظرها الجميع على مدار العام، فقد استضاف كايرو فستيفال سيتي مول أفراد فرقة الرقص على الجليد الفرنسية التي قدمت عرضًا جذابًا في ساحة المسرح Amphitheatre.

و يقيم كايرو فستيفال سيتي مول عددّا من الأنشطة للأطفال كونه مقصد للعائلات، وذلك في ساحة دبنهامز Debenhams التي ستشهد عروض ترفيهية بالتعاون مع محل ألعاب Hamley’s.

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