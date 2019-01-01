"ورق جمعية" يجبر لوسي على التصوير في "حارة العدل"

تواصل الفنانة لوسي تصوير مشاهد فيلمها الجديد "ورق جمعية"، في حارة شركة العدل جروب لحين الانتهاء من المشاهد الخارجية، وتدور أحداث الفيلم حول فرح كبير مقام داخل حارة شعبية، ويشارك في بطولة الفيلم ميدو عادل وسهر الصايغ واحمد صيام وسامي مغاوري وناهد رشدي.

على الجانب الآخر، انتهت لوسي من تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل "البيت الكبير" للمخرج ويشاركها البطولة كلا من أحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبري، ودنيا المصري، ومى فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثاني داليا مصطفى، عبير صبري، ومجدي كامل ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.

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